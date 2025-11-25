Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമ​ത്ര​യി​ൽനി​ന്നൊ​രു...
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 1:46 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 1:46 PM IST

    മ​ത്ര​യി​ൽനി​ന്നൊ​രു വാ​ർ​ഡ് മെ​ംബർ

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ത്ര​യി​ൽനി​ന്നൊ​രു വാ​ർ​ഡ് മെ​ംബർ
    cancel
    camera_alt

    കെ.വി. മ​ജീ​ദ് 

    മ​ത്ര: നാ​ട്ടി​ല്‍ ത​ദ്ദേ​ശ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ ചി​ത്രം തെ​ളി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തും വി​ഷ​യം ചൂ​ട് പി​ടി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​ക്കൊ​ണ്ട് ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യും ആ​ദ്യ ഊ​ഴ​ത്തി​ല്‍ ത​ന്നെ വി​ജ​യി​ച്ച് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​രെ ആ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത ഒ​രു പ്ര​വാ​സി​യു​ണ്ട് മ​ത്ര​യി​ല്‍.

    നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു കാ​ല​മാ​യി മ​ത്ര സൂഖിലെ റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്ര വ്യാപര രംഗത്തുള്ള കെ.വി. മ​ജീ​ദ് എന്ന മജീദ് കൊ​ട​ക്ക​ല്ലി​നാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു അ​നു​ഭ​വം പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്. മ​ത്ര​യി​ല്‍ നി​ന്ന് പ​രി​ച​യ​ക്കാ​രോ​ടൊ​ക്കെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ര്‍ക്ക കു​ത​ര്‍ക്ക​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഏ​ര്‍പെ​ട്ട് എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ വാ​യ അ​ട​പ്പി​ച്ച് മാ​ത്രം പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബ​ന്ധ​വു​മാ​യാ​ണ് മ​ജീ​ദ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഗോ​ദ​യി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് മ​ത്ര സൂ​ഖ് അ​ട​ച്ചി​ട്ട​പ്പോ​ള്‍ മൂ​ന്ന് മാ​സം ലോ​ക്ഡൗ​ണി​ല്‍ കി​ട​ന്ന് ആ​കെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് മി​ഷ​ന്‍റെ വി​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ നാ​ട് പി​ടി​ക്കാ​ന്‍ ഇ​ടം ല​ഭി​ച്ച​ത്. പ​ഴ​യ​തു​പോ​ലെ ഇ​നി​യൊ​രു പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം കോ​വി​ഡാ​ന​ന്ത​രം ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നൊ​ക്കെ​യാ​ണ് അ​ന്ന് ക​രു​തി​യ​ത്.

    കോ​വി​ഡ് വ​രു​ത്തി​വെ​ച്ച ഭീ​തി അ​ക്കാ​ല​ത്ത് അ​ത്ര​ക്കാ​യി​രു​ന്നു‌.

    അ​ങ്ങി​നെ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ‌ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് എ​ത്തി​യ​ത്. തെ​ന്ന​ല ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ര​ണ്ടാം വാ​ര്‍ഡി​ലേ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​നാ​യ ആ​ളെ നോ​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് അ​വ​ധി​ക്ക് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​തും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​യോ​ഗ​മു​ണ്ടാ​യ​തും. ക​ന്നി​യ​ങ്ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ വി​ജ​യി​ച്ചു .

    പി​ന്നീ​ട് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട മെ​മ്പ​റാ​യി ത​ന്നാ​ലാ​വു​ന്ന വി​ധം ജ​ന​സേ​വ​നം നി​ര്‍വ്വ​ഹി​ച്ചു. ഒ​രു വാ​ര്‍ഡി​ന് വേ​ണ്ട അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ല്‍ പ​ര​മാ​വ​ധി പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ചു. അ​തി​നാ​യി സ്വ​ന്തം ക​യ്യി​ല്‍ നി​ന്ന് വ​രെ കാ​ശ് ചി​ല​വാ​ക്കി.

    ഭ​ര​ണ​കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി സം​തൃ​പ്തി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ളം വി​ട്ട​ത്. വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വ​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു. പ​റ്റാ​വു​ന്ന​ത്ര ഉ​പ​കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ചെ​യ്തു ചാ​രി​താ​ര്‍ത്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    വാ​ര്‍ധ​ക്യ പെ​ന്‍ഷ​ന് വേ​ണ്ടു​ന്ന ഒ​ത്താ​ശ​ക​ളൊ​ക്കെ ചെ​യ്തു കൊ​ടു​ത്ത് അ​ത് പാ​സാ​യി വ​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ അ​ര്‍ഹ​രാ​യ പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ സ​ന്തോ​ഷ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളും മു​ഖ​ത്ത് പ്ര​കാ​ശി​ക്കാ​റു​ള്ള ചി​രി​യും ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷം പ​ക​രു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യം ന​ന്നാ​യി സം​സാ​രി​ക്കാ​ന്‍ അ​റി​യു​മെ​ങ്കി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​രു​ടെ ച​ക്ക​ള​ത്തി​പ്പോ​ര് അ​റി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ വീ​ണ്ടു​മൊ​രു അ​ങ്ക​ത്തി​ന് ശ്ര​മി​ച്ചി​ല്ല.

    അ​പ്രി​യ സ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ വെ​ട്ടി​ത്തു​റ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന ശീ​ല​മു​ള്ള​ത് കൊ​ണ്ട് കൂ​ടു​ത​ല്‍ ശ​ത്രു​ക്ക​ളെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല.

    പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വ​ഴി​മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ട് ഇ​പ്പോ​ഴും പ്ര​വാ​സി​യാ​യി തു​ട​രു​ന്നു. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍ രാ​ഷ്ട്രീ​യം ക​ളി​ക്കാ​ന​റി​യു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് മാ​ത്ര​മേ നാ​ട്ടി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഗോ​ദ​യി​ല്‍ പി​ടി​ച്ച് നി​ല്‍ക്കാ​നാ​കൂ എ​ന്നാ​ണ് മ​ജീ​ദ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsmatraelectionWard member
    News Summary - A ward member from Matra
    Similar News
    Next Story
    X