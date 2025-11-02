Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightനി​സ്‍വ​യി​ലെ വാ​ദി...
    Oman
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 10:11 AM IST

    നി​സ്‍വ​യി​ലെ വാ​ദി അ​ൽ അ​ബ് യ​ദി​ൽ വ​ൻ തീ​പി​ടിത്തം

    text_fields
    bookmark_border
    നി​സ്‍വ​യി​ലെ വാ​ദി അ​ൽ അ​ബ് യ​ദി​ൽ വ​ൻ തീ​പി​ടിത്തം
    cancel
    camera_alt

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ നി​സ്‍വ​യി​ലെ വാ​ദി അ​ൽ അ​ബ് യ​ദി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്തം അ​ണ​ക്കാ​നു​ള്ള സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ശ്ര​മം. ഏ​ക്ക​ർ​ക​ണ​ക്കി​ന് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തീ ​പ​ട​ർ​ന്ന​തോ​​ടെ

    നി​ര​വ​ധി മ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. തീ​യ​ണ​ക്ക​ൽ പ​രി​ശ്ര​മം ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വ​രെ​യും തു​ട​ർ​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ നി​സ്‍വ​യി​ലെ വാ​ദി അ​ൽ അ​ബ് യ​ദി​ൽ ഗാ​ഫ് അ​ൽ ശൈഖ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വ​ൻ തീ​പി​ടിത്തം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഏ​ക്ക​ർ​ക​ണ​ക്കി​ന് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തീ ​പ​ട​ർ​ന്ന​തോ​​ടെ നി​ര​വ​ധി മ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് ഉ​ട​ൻ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ മ​ണി​ക്കു​റു​ക​ൾ നീ​ണ്ട പ്ര​യ​ത്ന​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ തീ​യ​ണ​ച്ചു. ആ​ള​പാ​യ​മൊ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല.




    അ​തേ​സ​മ​യം, നി​സ്‌​വ​യി​ലെ തീ​പി​ടിത്ത​ത്തി​ന് ശേ​ഷം വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ ത​ട​സ്സ​മൊ​ന്നും നേ​രി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ന​മ ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​സ്‌​വ​യി​ലെ തീ​പി​ടിത്ത​ത്തി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി തൂ​ണു​ക​ളും വ​യ​റു​ക​ളും കേ​ടാ​യെ​ങ്കി​ലും വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ത​ട​സ്സ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന​യു​ട​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​ൻ ബ​ദ​ൽ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​തി​ലൂ​ടെ താ​മ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കും പ്ര​ധാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വൈ​ദ്യു​തി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടാ​തെ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​താ​യി അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ന​മ ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥ​ല​ത്ത് രാ​ത്രി മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് കേ​ടാ​യ വൈ​ദ്യു​തി തൂ​ണു​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​ക​രം വെക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൈ​ക്കൊ​ണ്ട​താ​യി ക​മ്പ​നി അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​യും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ കേ​ടാ​യ തൂ​ണു​ക​ൾ​ക്കും വൈ​ദ്യു​തി വ​യ​റു​ക​ൾ​ക്കും സ​മീ​പം ആ​ളു​ക​ൾ പെ​രു​മാ​റ​രു​തെ​ന്ന് ന​മ ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsniswagulf news malayalamFire Break Out
    News Summary - A large fire broke out in Wadi Al-Abid in Niswa
    Similar News
    Next Story
    X