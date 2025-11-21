Begin typing your search above and press return to search.
    21 Nov 2025 11:46 AM IST
    ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മം, ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് പ്ര​ത്യേ​ക വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ‘തൊ​ഴി​ൽ-​ജീ​വി​ത സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ൽ: സ​മ്മ​ർദത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സു​സ്ഥി​ര​ത​യി​ലേ​ക്ക്’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ അ​നാ​ര സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ മെ​ന്റ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്തു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്. മെ​ന്റ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ അ​സ്മ ഇ​മാ​ദി സെ​ഷ​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും മ​റ്റു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത​യെ​യും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​യും എ​ങ്ങ​നെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഹാ​ര​വും അ​വ​ർ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. സ​മ്മ​ർ​ദം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വി​വി​ധ ടെ​ക്നി​ക്കു​ക​ളും ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മം, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ അ​വ​ബോ​ധം, സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ രീ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന നി​ര​ന്ത​ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:employeesworkshoplulu exchangegulf
