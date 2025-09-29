Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 12:46 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 12:46 PM IST

    സീ​സ​ണി​ൽ ഇ​ര​ട്ടി നി​ര​ക്ക്; ഓ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ ഇ​തെ​ന്തു സ​ർ​വി​സ്...!

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​ഘോ​ഷ, അ​വ​ധി​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്കൂ​ൾ അ​ട​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ തി​ര​ക്കേ​റി​യ സീ​സ​ണി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കി​ന്റെ മൂ​ന്നും നാ​ലും മ​ട​ങ്ങ് നി​ര​ക്ക് ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യും ഓ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ വി​മാ​നം റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധം. ഇ​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ളോ​ടു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണെ​ന്ന് വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    സീ​സ​ണ​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് വ​ർ​ധ​ന​ക്കെ​തി​രെ നേ​ര​ത്തേ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​ണ്ട്. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഓ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ വി​മാ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ത്ത് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് ഉ​യ​രു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ​ല​രും നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യി​വ​രാ​ൻ ഓ​ഫ് സീ​സ​ൺ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​രെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ ല​ളി​ത​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ മ​ല​ബാ​റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തേ കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്സ്, ജ​സീ​റ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്ത​രം വി​സ​യി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി. അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ മ​ല​ബാ​റി​ൽനി​ന്നു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രും ഇ​നി പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​കും.

    പോ​യ​​ന്‍റ് ഓ​ഫ് കാ​ൾ പ​ദ​വി​യി​ല്ലാ​ത്ത ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽനി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് യാ​ത്രാ​നു​മ​തി​യു​ള്ളൂ. എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സ് നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ വ​ഴി മു​ട്ടും.

    വി​ന്‍റ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും -പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ




    ​കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്രാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു നേ​രെ​യു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി. ​സ​ർ​വസു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​യ്ക്കു​ന്ന​ത് വ​ഴി കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മ​റ്റ് എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ളെ​യോ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ ഫ്ലൈ​റ്റു​ക​ളെ​യോ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. ഇ​ത് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കു​ക​ൾ കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും, യാ​ത്രാ സ​മ​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക ലാ​ഭം മാ​ത്രം ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ എ​ടു​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ളോ​ടു​ള്ള അ​വ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ​വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പു​തി​യ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച് സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് കേ​ന്ദ്ര വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തോ​ടും എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് അ​ധി​കൃ​ത​രോ​ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ​പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ന്യാ​യ​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ​യും വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തി​ലും കു​വൈ​ത്തി​ലും മ​റ്റ് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി പ്ര​ക്ഷോ​ഭ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.


    അ​ടി​യ​ന്തി​ര പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഫോ​ക്ക് നിവേദനം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ന്‍റ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽനി​ന്നും ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ളസ​ർ​വി​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ കു​വൈ​ത്ത് എ​ക്സ്പാ​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഫോ​ക്) പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. മ​ല​ബാ​റി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് കാ​സ​ർ​കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, വ​യ​നാ​ട്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് യാ​ത്രാ​ദു​രി​തം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യി​ൽനി​ന്ന് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ്സ് പി​ന്മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന് ഫോ​ക് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റി​നും, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നും നി​വേ​ദ​നം അ​യ​ച്ചു.

    ര​ണ്ടു വി​മാ​ന​ത്താ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് നേ​രി​ട്ടു സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    പോ​യ​ന്‍റ് ഓ​ഫ് കാ​ൾ പ​ദ​വി​യി​ല്ലാ​ത്ത ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് യാ​ത്രാ​നു​മ​തി​യു​ള്ളൂ.

    ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​വീ​സ് നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യ​ത് ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഗു​ര​ത​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും.



    വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര,കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ ഇ​ട​പെ​ട്ട് അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തു​നി​ന്നും ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ര​ണ​മെ​ന്നും ഫോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പി. ​ലി​ജീ​ഷ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യു.​കെ. ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

