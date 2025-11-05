Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    5 Nov 2025 11:14 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 11:14 AM IST

    സ​മ്മാ​ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​കീ​കൃ​ത ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സം​വി​ധാ​നം വ​രു​ന്നു

    സ​മ്മാ​ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​കീ​കൃ​ത ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സം​വി​ധാ​നം വ​രു​ന്നു
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ബാ​ങ്കു​ക​ളും ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​മ്മാ​ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഏ​കീ​കൃ​ത ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ഇ​തി​നാ​യി വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    വി​ജ​യി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പൂ​ർ​ണ സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബാ​ഹ്യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്ക​ലും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് നീ​ക്കം. സ​മ്മാ​ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് രൂ​പം ന​ൽ​കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്ത​താ​യി അ​ൽ റാ​യി പ​ത്രം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു ചെ​യ്തു. ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളോ മേ​ൽ​നോ​ട്ട ജീ​വ​ന​ക്കാ​രോ ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​തു​വ​ഴി ഒ​ഴി​വാ​കും.

    ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ സ​മ്മാ​ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വ​രു​ന്ന എ​ല്ലാ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കും. വാ​ണി​ജ്യ സ​മ്മാ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​തേ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ധ​ക​മാ​യി​രി​ക്കും.

    എ​ല്ലാ സ​മ്മാ​ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ളും പൂ​ർ​ണ സു​താ​ര്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    Girl in a jacket

