സമ്മാന നറുക്കെടുപ്പുകൾക്ക് ഏകീകൃത ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനം വരുന്നുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്തെ സഥാപനങ്ങളും ബാങ്കുകളും നടത്തുന്ന സമ്മാന നറുക്കെടുപ്പുകളും മത്സരങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഏകീകൃത ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനം ഒരുങ്ങുന്നു. ഇതിനായി വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിവരികയാണ്.
വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ പൂർണ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ബാഹ്യ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതാക്കലും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നീക്കം. സമ്മാന നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ കൃത്യമായ സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനത്തിന് രൂപം നൽകാൻ മന്ത്രാലയം ശിപാർശ ചെയ്തതായി അൽ റായി പത്രം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു. കമ്പനി പ്രതിനിധികളോ മേൽനോട്ട ജീവനക്കാരോ ഫലങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഇതുവഴി ഒഴിവാകും.
ബാങ്കുകൾ ഇതിനകം തന്നെ സമ്മാന നറുക്കെടുപ്പുകൾക്കായി ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വരുന്ന എല്ലാ നറുക്കെടുപ്പുകളിലും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കും. വാണിജ്യ സമ്മാന കാമ്പയിനുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും ഇതേ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ബാധകമായിരിക്കും.
എല്ലാ സമ്മാന നറുക്കെടുപ്പുകളും പൂർണ സുതാര്യതയും ഉറപ്പാക്കും.
