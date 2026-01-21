Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    21 Jan 2026 12:00 PM IST
    Updated On
    21 Jan 2026 12:00 PM IST

    സ്‌പെയിനിലെ ട്രെയിൻ അപകടം; അനുശോചനവും ഐക്യദാർഢ്യവും അറിയിച്ച് കുവൈത്ത്

    സ്‌പെയിനിലെ ട്രെയിൻ അപകടം; അനുശോചനവും ഐക്യദാർഢ്യവും അറിയിച്ച് കുവൈത്ത്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നി​ര​വ​ധി പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ ദാ​രു​ണ​മാ​യ ട്രെ​യി​ൻ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​മാ​യ സ്‌​പെ​യി​നി​നോ​ട് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​നു​ക​മ്പ​യും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും അ​റി​യി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്. സ്പെ​യി​നി​നും ഇ​ര​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​ർ​ത്ഥ​മാ​യ അ​നു​ശോ​ച​ന​വും ആ​ശ്വാ​സ​വും അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് സ്‍പെ​യി​നി​ന്റെ ദ​ക്ഷി​ണ ഭാ​ഗ​ത്ത് അ​തി​വേ​ഗ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച​ത്. ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ 39 പേ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും 159 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. മ​ലാ​ഗ​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​ഡ്രി​ഡി​ലേ​ക്ക് വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ട്രെ​യി​നി​നി​ന്റെ പി​ൻ​ഭാ​ഗം ട്രാ​ക്കി​ൽ നി​ന്ന് വ​ഴു​തി മ​റ്റൊ​രു ട്രെ​യി​നി​ൽ ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Train accident in Spain; Kuwait expresses condolences and solidarity
