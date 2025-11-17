Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 1:00 PM IST

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സ്ട്രീ​റ്റി​ലെ ഇ​ട​ത് പാ​ത താ​ൽക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന് ട്രാ​ഫി​ക് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തു വ​രെ​യാ​കും ഭാ​ഗി​ക​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം.

    സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​ഗ​മ​വു​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ട്രാ​ഫി​ക് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാ​നും ട്രാ​ഫി​ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​നു​സ​രി​ക്കാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    TAGS:traffic controlarabianGulf Streetrepairs
    News Summary - Traffic control on Arabian Gulf Street due to repairs
