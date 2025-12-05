Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 10:20 AM IST

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക്; അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​യോ​ടെ താ​പ​നി​ല കു​റ​യും

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക്; അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​യോ​ടെ താ​പ​നി​ല കു​റ​യും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യം ക​ന​ത്ത ത​ണു​പ്പി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്നു. ഈ ​മാ​സം മ​ധ്യ​ത്തോ​ടെ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​മാ​യ കു​റ​വ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ൻ ഇ​സ്സ റ​മ​ദാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വ​രു​ന്ന ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​പേ​ക്ഷി​ക ആ​ർ​ദ്ര​ത​യി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​കും. അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​യു​ടെ ആ​ദ്യ പ​കു​തി വ​രെ ഇ​ത് തു​ട​രും. ഈ​ർ​പ്പ​മു​ള്ള തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ കാ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും തി​ര​ശ്ചീ​ന ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത കു​റ​യു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കും.​

    രാ​ജ്യം യ​ഥാ​ർ​ഥ മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് നി​ല​വി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് റ​മ​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​രെ ആ​യി​രി​ക്കും. ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ പെ​യ്യാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​സ്സ റ​മ​ദാ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. 11, 12 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ മ​ഴ​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​കും. അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​റു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​ത് വ്യാ​പി​ച്ചേ​ക്കാ​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്ത് ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന മു​റ​ബ്ബാ​നി​യ സീ​സ​ൺ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കും. ചൂ​ടി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ണു​പ്പി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​മാ​യ മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ന ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും.​ഈ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ണു​പ്പ് ക്ര​മേ​ണ കൂ​ടി​വ​രും.

    39 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​ൽ മു​റ​ബ്ബാ​നി​യ്യ സീ​സ​ൺ മൂ​ന്ന് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി വി​ഭ​ജി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ൽ ഇ​ക്ലി​ൽ, അ​ൽ ഖ​ൽ​ബ്, അ​ൽ ഷു​ല എ​ന്നീ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഓ​രോ​ന്നും 13 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. മു​റ​ബ്ബാ​നി​യ സീ​സ​ണി​ൽ രാ​ത്രി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മേ​റി​യ​താ​കും.

    ഡി​സം​ബ​ർ 21ന് ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ദൈ​ർ​ഘ്യ​മേ​റി​യ രാ​ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കും. 13 മ​ണി​ക്കൂ​റും 44 മി​നി​റ്റും ഈ ​രാ​ത്രി നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പി​ന്റെ​താ​കും.

