Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 11:13 AM IST

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നി​ർ​മാ​ണ, വ്യാ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ണ​ർ​ത്തി കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി.വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലും സം​ര​ക്ഷ​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​മാ​ണ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മു​ഹ​ന്ന​ദ് അ​ൽ സ​യീ​ദി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    തീ​പി​ടി​ത്തം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ശ്ര​മ സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ക​രാ​റു​കാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ നി​ർ​മാ​ണ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​ണ്. സു​ര​ക്ഷ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബ്നൈ​ദ് എ​ൽ​ഗാ​റി​ലെ 18 പ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​ഴ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ സ്വ​മേ​ധ​യ അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    News Summary - The health and safety of workers must be ensured.
