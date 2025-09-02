Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 12:27 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 12:27 PM IST

    ക​ന​ത്ത ചൂ​ടി​ൽനി​ന്ന് വി​ട; ഈ ​മാ​സം പ​കു​തി​യോ​ടെ താ​പ​നി​ല കു​റ​യും

    ക​ന​ത്ത ചൂ​ടി​ൽനി​ന്ന് വി​ട; ഈ ​മാ​സം പ​കു​തി​യോ​ടെ താ​പ​നി​ല കു​റ​യും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ന​ത്ത ചൂ​ടി​ൽ നി​ന്ന് രാ​ജ്യം വി​ട​പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​മാ​സം പ​കു​തി​യോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് താ​പ​നി​ല ക്ര​മേ​ണ കു​റ​യു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ൻ ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ ഒ​തൈ​ബി അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​മാ​സം അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ലും അ​ടു​ത്ത മാ​സം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 ഓ​ടെ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 27ഓ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​ര​ത്കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി പൊ​ടി​യും ഈ​ർ​പ്പ​വു​മു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും തു​ട​രും. അ​തേ​സ​മ​യം നി​ല​വി​ൽ ചി​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് ദൂ​ര​ക്കാ​ഴ്ച കു​റ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ കേ​ന്ദ്രം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ക​ന​ത്ത​ചൂ​ട് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

    ഇ​തോ​ടെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ തൊ​ഴി​ൽ സ​മ​യം സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി. ചൂ​ടേ​റി​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യ ജൂ​ൺ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31വ​രെ രാ​വി​ലെ 11 നും ​നാ​ലി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​ണ് പു​റം തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ക​ന​ത്ത ചൂ​ടി​ൽ നി​ന്നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു നി​യ​ന്ത്ര​ണം.

    അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​യോ​ടെ താ​പ​നി​ല ക്ര​മേ​ണ കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രും. ഒ​ക്​​ടോബ​റി​ലും ന​വം​ബ​ർ പ​കു​തി വ​രെ​യും രാ​ജ്യ​ത്ത് മി​ത ശീ​തോ​ഷ്​​ണ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കും.

    ന​വം​ബ​റോ​ടെ ത​ണു​പ്പ് കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കും.

