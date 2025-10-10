Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 1:23 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 1:23 PM IST

    താപനില താഴുന്നു; ഇനി സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥ

    താ​പ​നി​ല 40 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ന് താ​ഴെ
    താപനില താഴുന്നു; ഇനി സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥ
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല​യി​ൽ ഇ​ടി​വ്. നി​ല​വി​ൽ താ​പ​നി​ല 40 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ന് താ​ഴേ​ക്ക് എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തി​ൽ ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​മാ​യ കു​റ​വ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും. നി​ല​വി​ൽ രാ​വി​ലെ​യും രാ​ത്രി​യും രാ​ജ്യ​ത്ത് സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്.

    ഈ ​മാ​സം അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ലും അ​ടു​ത്ത മാ​സം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​ജ്യം ത​ണു​പ്പ് സീ​സ​ണി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ൺ​സൂ​ൺ ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ വ്യാ​പ​ന​വും ചൂ​ടു​ള്ള​തും ഈ​ർ​പ്പ​മു​ള്ള​തു​മാ​യ വാ​യു പി​ണ്ഡ​വും രാ​ജ്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ച​താ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ധ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 35 മു​ത​ൽ 37 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യാ​ണ്. വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യി തു​ട​രും.

    കാ​റ്റ് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 12 മു​ത​ൽ 50 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ മാ​റാ​നും പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മി​ത​മാ​യി​രി​ക്കും. കാ​റ്റി​ന്റെ വേ​ഗ​ത കു​റ​യും. പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 21 മു​ത​ൽ 23 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ ആ​ണ്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വ​ട​ക്ക് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ വീ​ശും. പ​ക​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 34 മു​ത​ൽ 36 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യാ​ണ്. ക​ട​ൽ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യി​രി​ക്കും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മി​ത​മാ​യി​രി​ക്കും. വ​ട​ക്ക് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​കും. പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 19 മു​ത​ൽ 21 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യാ​ണ്.

    TAGS:Kuwait NewsTemperaturesWeather Updatesgulf news malayalam
    News Summary - Temperatures are dropping; pleasant weather is coming
