Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 1:58 PM IST

    താ​പ​നി​ല കു​റ​യു​ന്നു; മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ഉ​യ​ർ​ന്ന ചൂ​ടു​കാ​ല​ത്തി​ന് ശ​മ​നം. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് നീ​ങ്ങും. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ക​ൽ ചൂ​ടും രാ​ത്രി മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല 39 മു​ത​ൽ 41 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യു​മാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 32 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ കാ​റ്റ് വീ​ശാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ക​ട​ലി​ൽ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി നേ​രി​യ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ കാ​റ്റ് വീ​ശും. കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 21 മു​ത​ൽ 23 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യാ​കും.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ താ​പ​നി​ല 38 മു​ത​ൽ 40 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 22 മു​ത​ൽ 24 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ൺ​സൂ​ൺ ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദം ക്ര​മേ​ണ കു​റ​യു​ന്ന​തും അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഉ​പ​ദ്വീ​പി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ർ​ദ്ദം ശ​ക്തി​പ്രാ​പി​ക്കു​ന്ന​തും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​യി വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

