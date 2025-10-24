Begin typing your search above and press return to search.
    ബം​ഗ​ളൂരു വ​ഴി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​ർ​വി​സ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് പ​റ​ക്കും; യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​ട്ടം ക​റ​ക്കി

    10 മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ബം​ഗ​ളൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ കാ​ത്തി​രി​ക്ക​ണം
    ബം​ഗ​ളൂരു വ​ഴി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​ർ​വി​സ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് പ​റ​ക്കും; യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​ട്ടം ക​റ​ക്കി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് റീ ​ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ലും മ​ല​ബാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് നി​രാ​ശ. കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്കും തി​രി​ച്ചും എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ബം​ഗ​ളൂ​രു വ​ഴി​യാ​ണ് യാ​ത്ര.

    ഓ​രോ യാ​ത്ര​യി​ലും 10 മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ബം​ഗ​ളൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്കും തി​രി​ച്ചും ബം​ഗ​ളൂ​രു വ​ഴി ആ​ഴ്ച​യി​ൽ മൂ​ന്നു സ​ർ​വി​സാ​ണ് എ​യ​ര്‍ഇ​ന്ത്യ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ചൊ​വ്വ, ബു​ധ​ന്‍, വെ​ള്ളി കോ​ഴി​ക്കോ​ട്നി​ന്നും തി​ങ്ക​ള്‍, ചൊ​വ്വ, വ്യാ​ഴം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് സ​ര്‍വി​സ്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് നി​ന്നും രാ​വി​ലെ 10.40ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​മാ​നം 11.55ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ​ത്തും. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് രാ​ത്രി 10.20നാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് വി​മാ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​ക. പി​റ്റേ​ന്ന് പു​ല​ര്‍ച്ചെ 12.50ന് ​കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ എ​ത്തും. കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് പു​ല​ര്‍ച്ചെ 1.50 ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​മാ​നം രാ​വി​ലെ 9.20ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ എ​ത്തും. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വി​മാ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​ക രാ​ത്രി ഏ​ഴി​ന്. രാ​ത്രി 8.10ന് ​വി​മാ​നം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ത്തി​ച്ചേ​രും.

    മ​ല​ബാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഈ ​സ​ർ​വി​സ് ഒ​രു ഗു​ണ​വും ചെ​യ്യി​ല്ല. ഏ​റെ സ​മ​യ​ന​ഷ്ടമുണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​ബു​ദ​ബി, ഷാ​ർ​ജ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ, ഒ​മാ​ൻ വ​ഴി നി​ല​വി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് ക​ണ​ക്ഷ​ൻ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ര​ണ്ടു​മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം എ​ടു​ത്താ​ലും ഈ ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്താം. പി​ന്നെ എ​ന്തി​നാ​ണ് എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് എ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ചോ​ദ്യം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​മാ​ണ് എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യ​ത്. ഈ ​വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് മ​റ്റു വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്താ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മ​ല​ബാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ട നി​ല​യി​ലാ​ണ്.

