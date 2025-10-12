Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ, ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; വ​ടി​യെ​ടു​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    485 ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം
    റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ, ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; വ​ടി​യെ​ടു​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ, ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ത​ട​യാ​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി. ശൈ​ഖ് ജാ​ബി​ർ പാ​ല​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 485 വ്യ​ത്യ​സ്ത ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി. തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഒ​രാ​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ ഒ​രാ​ളെ​യും പി​ടി​കി​ട്ടാ​നു​ള്ള ഒ​രാ​ളെ​യും പി​ടി​കൂ​ടി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 43 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. 16 പേ​രെ ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്തു.

    റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​യ​മം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ്വ​ന്ത​വും റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ജീ​വ​നും സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​വും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    Gulf News home ministry road safety Traffic Rule Violations
    News Summary - Road safety, traffic rule violations; Home Ministry takes action
