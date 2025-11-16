Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 11:31 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 11:31 AM IST

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി; ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ റോ​ഡി​ല്‍ ഭാ​ഗി​ക ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി; ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ റോ​ഡി​ല്‍ ഭാ​ഗി​ക ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: റോ​ഡ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ റോ​ഡി​ല്‍ ഭാ​ഗി​ക ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം.റൂ​ട്ട് 30 ലെ ​അ​ബു ഫു​തൈ​റ-​അ​ബു ഹ​സാ​നി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 28 വ​രെ ഭാ​ഗി​ക റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ട​ലും ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ട്രാ​ഫി​ക് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ബു ഫു​തൈ​റ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന​വും പു​റ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള റൂ​ട്ടു​ക​ളും, അ​ബു ഹ​സാ​നി​യ പാ​ലം മു​ത​ൽ റൗ​ണ്ട് എ​ബൗ​ട്ടി​ന് മു​മ്പ് വ​രെ​യും നി​യ​ന്ത്ര​ണം ബാ​ധ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഫാ​സ്റ്റ് ലെ​യ്ൻ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും തു​റ​ന്നി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

