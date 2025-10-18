Begin typing your search above and press return to search.
    18 Oct 2025 12:35 PM IST
    18 Oct 2025 12:35 PM IST

    മ​ഴ എ​ത്തു​ന്ന​ത് വൈ​കു​ന്നു; മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രും

    മ​ഴ എ​ത്തു​ന്ന​ത് വൈ​കു​ന്നു; മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ടു​ത്ത വേ​ന​ൽ വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും രാ​ജ്യ​ത്ത് മ​ഴ എ​ത്തു​ന്ന​ത് വൈ​കു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും എ​ത്തി​യി​ല്ല.

    അ​തേ​സ​മ​യം അ​ടു​ത്ത ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ​ഥ തു​ട​രും. പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത് ചൂ​ടു​ള്ള താ​പ​നി​ല​യും രാ​ത്രി​യി​ൽ മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും തു​ട​രു​മെ​ന്നും തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നു​ള്ള വി​പു​ലീ​കൃ​ത ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ർ​ദ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യ​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ദ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് ചൂ​ടു​ള്ള​തും വ​ര​ണ്ട​തു​മാ​യ വാ​യു​വും വെ​ളി​ച്ച​വും മി​ത​മാ​യ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റും കൊ​ണ്ടു​വ​രും. കാ​റ്റ് പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല 36 മു​ത​ൽ 38 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ദി​ശ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 35 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ കാ​റ്റ് വീ​ശും. ക​ട​ൽ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യി​രി​ക്കും. രാ​ത്രി​യി​ൽ താ​പ​നി​ല 20 മു​ത​ൽ 22 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ കു​റ​യും. വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ദി​ശ​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 30 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത്തിൽ കാ​റ്റ് വീ​ശും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ ചൂ​ട് കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്കും. വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 10 മു​ത​ൽ 45 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വീ​ശും.

    തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 37 മു​ത​ൽ 39 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ക​ട​ൽ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യി​രി​ക്കും.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി താ​പ​നി​ല 21 നും 23 ​ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 28 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് വീ​ശും.

