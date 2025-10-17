Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 9:05 AM IST

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി മ​ദ്‌​റ​സ​യി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി മ​ദ്‌​റ​സ​യി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം
    cancel
    camera_alt

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി മ​ദ്‌​റ​സ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ൽനി​ന്ന്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യോ​ടു​ള്ള പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ച് കെ.​കെ.​ഐ.​സി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ മ​ദ്‌​റ​സ​യി​ൽ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം ദി​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക​ര​ണം ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ലും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ദാ​റു​ൽ ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മ​ദ്‌​റ​സാ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ സ​ജു ചെ​മ്മ​നാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​സി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ജീ​ബ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​റാ​ജ് കാ​ല​ടി, അ​ൻ​വ​ർ കാ​ളി​കാ​വ്, മു​സ്ത​ഫ സ​ഖ്‌​അ​ഫി ത​ൻ​വീ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ യൂ​സ​ഫ് ശു​ഐ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ, റൗ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​ദ്‌​റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മി​ഷാ​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​റ​യ​ണം ചെ​യ്തു. ആ​യി​ഷ റീം ​റ​ഹീം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. ആ​ദി​ൽ അ​ൻ​സാ​രി, ന​ഹീം അ​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Palestiniansolidaritymadrasa
    News Summary - Palestinian solidarity at Fahahil Islahi Madrasa
    Similar News
    Next Story
    X