Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 9:36 AM IST

    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ട്; വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നാ​കി​ല്ല

    text_fields
    bookmark_border
    നാ​ട്ടി​ൽ വോ​ട്ടു​കാ​ലം; പ്ര​വാ​സി​ക്ക് കാ​ത്തി​രി​പ്പു കാ​ലം
    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ട്; വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നാ​കി​ല്ല
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും നി​യ​മ​സ​ഭ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പും അ​ടു​ക്ക​വെ സ​മ്മ​തി​ദാ​ന​ാവ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​കാ​തെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നി​രാ​ശ​യു​ടെ വോ​ട്ടു​കാ​ലം. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​ന്നി​ട്ട് 14 വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തി​രു​ന്ന് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ഴും അ​വ​സ​ര​മി​ല്ല.​പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ​ക​ര​ക്കാ​ർ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന പ്രോ​ക്സി വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​കാ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന ബി​ൽ 2018ൽ ​ലോ​ക്സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. പ്രോ​ക്സി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യി​ട്ട് മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല.​വി​ദേ​ശ എം​ബ​സി​ക​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന മാ​തൃ​ക​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ-​ത​പാ​ൽ വോ​ട്ട് സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ശി​പാ​ർ​ശ 2020ൽ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ലും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ തേ​ടി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഒ​രു സം​ഘം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പിച്ച ഹ​ര​ജി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വെ, ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തി​രു​ന്ന്, വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ലും മൗ​നം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യും കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും പു​റ​മെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഉ​ണ്ട്.

    ഇ​തി​ൽ ര​ണ്ട​രല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. ഇ-​ത​പാ​ൽ വോ​ട്ട് സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭാ​വം മൂ​ലം ഇ​വ​ർ​ക്കും സ​മ്മ​തി​ദാ​നാ​വ​കാ​ശം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്.2011​ലെ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​പ്ര​കാ​രം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്ത​ണം. ലീ​വ് ല​ഭി​ക്ക​ൽ, വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് എ​ന്നി​വ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ത് അ​പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​ണ്. ഇ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ള്ള ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും സ​മ്മ​തി​ദാ​നാ​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​റി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:votevoter listKuwaitelection
    News Summary - On the voter list; cannot vote
    Similar News
    Next Story
    X