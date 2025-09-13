Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 12:23 PM IST

    കു​റ​യാ​തെ താ​പ​നി​ല; സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​യി​ട്ടും ‘ചൂ​ട് മൂ​ഡ്’

    22ന് ​വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​വ​സാ​നം
    കു​റ​യാ​തെ താ​പ​നി​ല; സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​യി​ട്ടും ‘ചൂ​ട് മൂ​ഡ്’
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ടു​ത്ത ചൂ​ടി​ന്റെ മൂ​ന്നു മാ​സ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും രാ​ജ്യ​ത്ത് ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല തു​ട​രു​ന്നു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​രം പി​ന്നി​ടു​ന്ന​തോ​ടെ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തീ​ക്ഷ. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ക​ന​ത്ത ചൂ​ടാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് അ​വ​സാ​നം വ​രെ​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് ഉ​യ​ർ​ന്ന ചൂ​ടു​കാ​ല​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​റോ​ടെ പ​തി​യെ താ​പ​നി​ല കു​റ​ഞ്ഞു തു​ട​ങ്ങും. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 10 പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും രാ​ജ്യ​ത്ത് ചൂ​ടി​ന് കു​റ​വി​ല്ല. ക​ന​ത്ത​ചൂ​ട് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത ചൂ​ടാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​ടു​ത്ത ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തുട​നീ​ളം ഉ​യ​ർ​ന്ന ചൂ​ട് തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് നി​ഗ​മ​നം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സീ​സ​ണ​ൽ ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​ന​മാ​ണ് ചൂ​ട് തു​ട​രു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണം. ശ​നി​യാ​ഴ്ച 45 ഡി​ഗ്രി വ​രെ താ​പ​നി​ല പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ തു​റ​സ്സാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ധ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​നും ഉ​യ​ർ​ന്ന ചൂ​ടി​നും മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​മാ​സം പ​കു​തി​യോ​ടെ ചൂ​ട് കു​റ​യു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. 22ന് ​വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​വ​സാ​ന​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. 27ന് ​രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​ര​ത്കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ലും ന​വം​ബ​ർ പ​കു​തി വ​രെ​യും രാ​ജ്യ​ത്ത് മി​ത ശീ​തോ​ഷ്​​ണ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കും. ന​വം​ബ​റോ​ടെ ത​ണു​പ്പ് കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കും.

    TAGS:WeatherGulf NewsKuwait NewsTemperatures
