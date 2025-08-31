Begin typing your search above and press return to search.
    സ്കൂ​ൾ കാ​ന്റീ​നു​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ; ഭ​ക്ഷ​ണം ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വും പോ​ഷ​ക സ​മൃ​ദ്ധ​വു​മാ​ക​ണം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ്കൂ​ൾ കാ​ന്റീ​നു​ക​ളി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ.

    മു​ൻ​കൂ​ട്ടി പാ​ക്ക്ചെ​യ്ത ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ, റെ​ഡി​മെ​യ്ഡ് ഭ​ക്ഷ​ണം ഉ​ള്ള​വ, ചൂ​ടു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഓ​ൺ സൈ​റ്റ് അ​ടു​ക്ക​ള​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ സ്കൂ​ൾ കാ​ന്റീ​നു​ക​ളെ മൂ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി തി​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​ച​യം, സാ​ധു​വാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ പെ​ർ​മി​റ്റ്, സു​ര​ക്ഷ, തൊ​ഴി​ൽ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്.

    ദി​വ​സേ​ന​യു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം അ​വ​ശ്യ​പോ​ഷ​ക​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ​തു​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ട്രാ​ൻ​സ് ഫാ​റ്റ് നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണം. ഭ​ക്ഷ​ണ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ചി​ത ക​ലോ​റി പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ആ​യി​രി​ക്ക​ണം. കൊ​ഴു​പ്പ് കൂ​ടി​യ​തും പ​ഞ്ച​സാ​ര കൂ​ടി​യ​തും സോ​ഡി​യം കൂ​ടി​യ​തു​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​രോ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    എ​ല്ലാ പൊ​തു, സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​വ ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്ക് 500 മു​ത​ൽ 3,000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്താം. ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഇ​തെ​ന്ന് ഭ​ക്ഷ്യ-​പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര പൊ​തു അ​തോ​റി​റ്റി വ​ക്താ​വ് ഡോ. ​ഷൈ​മ അ​ൽ അ​സ്ഫ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ല്ലാ കാ​ന്റീ​നു​ക​ളും അം​ഗീ​കൃ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി പ​തി​വാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. അ​മി​ത ത​ടി ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും പോ​ഷ​ക​സ​മൃ​ദ്ധ​വു​മാ​യ സ്കൂ​ൾ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

