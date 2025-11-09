Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 11:18 AM IST

    ഹെ​ൽ​ത്ത് ടെ​ക്നോ​ള​ജി അ​സ​സ്‌​മെ​ന്റ് പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട്

    ഹെ​ൽ​ത്ത് ടെ​ക്നോ​ള​ജി അ​സ​സ്‌​മെ​ന്റ് പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഹെ​ൽ​ത്ത് ടെ​ക്നോ​ള​ജി അ​സ​സ്‌​മെ​ന്റ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ രൂ​പ​രേ​ഖ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു.

    മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും വി​ദ​ഗ്ധ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ ല​ഭി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ​ന​യ​വും സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ സം​വി​ധാ​ന​വു​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും മ​രു​ന്നു​ക​ളും ശാ​സ്ത്രീ​യ​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ഹി​ഷാം ക​ല​ന്ദ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സു​സ്ഥി​ര​വും മൂ​ല്യാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​വു​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന കു​വൈ​ത്ത് വി​ഷ​ൻ 2035ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:HealthgulfKuwaitTechnology
    News Summary - Moving forward with the Health Technology Assessment Program
