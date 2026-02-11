Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 11:15 AM IST

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി പ്ര​വാ​സി പു​ര​സ്‌​കാ​രം ക​ല കു​വൈ​ത്തി​ന്

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി പ്ര​വാ​സി പു​ര​സ്‌​കാ​രം ക​ല കു​വൈ​ത്തി​ന്
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഭാ​ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന മി​ക​ച്ച പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി പ്ര​വാ​സി പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന് കേ​ര​ള ആ​ർ​ട് ല​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ - ക​ല കു​വൈ​ത്ത് അ​ർ​ഹ​മാ​യി. ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ഫ​ല​ക​വും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം.

    ക​ല കു​വൈ​ത്ത് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, മാ​തൃ​ഭാ​ഷ പ​ഠ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ, പ്ര​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പി​ന്തു​ണ എ​ന്നി​വ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം. കെ. ​ജ​യ​കു​മാ​ർ ഐ.​എ.​എ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ജൂ​റി​യാ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം നി​ർ​ണ​യി​ച്ച​ത്.

    1990 മു​ത​ൽ ക​ല കു​വൈ​ത്ത് മാ​തൃ​ഭാ​ഷ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി ന​ട​ത്തി വ​രി​ക​യാ​ണ്. ഇ​തു​വ​രെ 35,000 കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് ക​ല​യു​ടെ മാ​തൃ​ഭാ​ഷ പ​ഠ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യോ​ടും സം​സ്‌​കാ​ര​ത്തോ​ടും പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്‌​കാ​ര​മെ​ന്ന് ക​ല കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​സാ​രി ക​ട​യ്ക്ക​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​തി​ൻ പ്ര​കാ​ശ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:malayalam missionKuwait Newsawardgulf news malayalam
    News Summary - Malayalam Mission Sugatanjali Pravasi Award for Art in Kuwait
    Similar News
    Next Story
    X