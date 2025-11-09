Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 10:37 AM IST

    ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​മി​നാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​മി​നാ​ർ
    cancel
    camera_alt

    ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​മി​നാ​റി​ൽനി​ന്ന്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും ക്ഷേ​മ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്, ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ ക്ലി​നി​ക്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ അ​വ​ബോ​ധ സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ അ​വ​ബോ​ധ മാ​സാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ ദ​ജീ​ജ് ശാ​ഖ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു സെ​മി​നാ​ർ.

    ഡോ. ​ആ​ദി​ത്യ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ സെ​ഷ​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദം നേ​ര​ത്തേ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ, പ്ര​തി​രോ​ധം, പ​തി​വാ​യി സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ല​പ്പെ​ട്ട ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​യി സെ​മി​നാ​ൾ.

    ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ രാ​ജേ​ഷ് രം​ഗ്രെ, ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ ക്ലി​നി​ക്ക് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മേ​ധാ​വി മോ​ന ഹ​സ്സ​ൻ, ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്, ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ അ​വ​ബോ​ധം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, രോ​ഗം നേ​ര​ത്തേ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്ര​തി​രോ​ധ പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​നും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കു​ക, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​റി​വ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് സെ​മി​നാ​ർ വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ ശ​ക്തി​യാ​ണ് സു​സ്ഥി​ര വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യെ​ന്നും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​നു​മു​ള്ള ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് പ്ര​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:breast cancerlulu exchangeawareness seminar
    News Summary - Lulu Exchange Breast Cancer Awareness Seminar
    Similar News
    Next Story
    X