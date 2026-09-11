ബാലവേല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം; ‘റിപ്പോർട്ട് മി’ സേവനം വഴി തൊഴിൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം

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ബാലവേല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം; ‘റിപ്പോർട്ട് മി’ സേവനം വഴി തൊഴിൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാംtext_fields
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News Summary - Labor law violations can be reported directly through the Report Me service
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തില് ബാലവേല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് സേവനം ആരംഭിച്ച് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ മാൻപവർ. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ‘റിപ്പോർട്ട് മി’ സേവനം വഴി തൊഴിൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. കുട്ടികളെയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെയും നിയമവിരുദ്ധമായി ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നതും ഈ സേവനം വഴി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.
തൊഴിൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സേവനം സഹായിക്കുമെന്ന് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ മാൻപവർ വ്യക്തമാക്കി. നിയമലംഘനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ‘റിപ്പോർട്ട് മി’ സേവനം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അതോറിറ്റി അഭ്യർഥിച്ചു.
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