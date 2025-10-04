Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    4 Oct 2025 8:43 PM IST
    Updated On
    4 Oct 2025 8:43 PM IST

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മു​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല കുവൈത്ത് പൗരൻമാർ സുരക്ഷിതർ; മോചന ശ്രമം സജീവം

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഗസ്സയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ ഇസ്രായേൽ പിടിച്ചെടുത്ത ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മു​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല​ കപ്പലിലെ കുവൈത്ത് പൗരൻമാരുടെ മോചനത്തിനായി ഇടപെടൽ സജീവം. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് പി​റ​കെ ത​ട​വി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​നും കുവൈത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മന്ത്രാലയം ഇടപെട്ടുവരികയാണ്.

    കുവൈത്ത് പൗരൻമാർ സുരക്ഷിതരാണെന്നും വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായും ജോർഡൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക വക്താവ് ഫുആദ് അൽ മജാലി വ്യക്തമാക്കി. ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ ജോർഡൻ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്ദർശിച്ചതായും കുവൈത്തികളുടെ ആരോഗ്യ സഥിതി ഉറപ്പുവരുത്തിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    കുവൈത്ത് പൗരന്മാരുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടുവരുന്നതായി ബഹ്‌റൈൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും വ്യക്തമാക്കി. തടവിലുള്ളവരുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഇസ്രായേലിലെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതായി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. തടവിലുള്ളവരെ നേരിൽ കണ്ട് സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ബഹ്‌റൈൻ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടങ്കൽ കേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. നടപടിക്രമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, തടവുകാരെ സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചയക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇസ്രായേൽ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ബഹ്‌റൈൻ വിദേശകാര്യ പ്രസ്താവനയിൽ സൂചിപ്പിച്ചു.

    പൗരന്മാരെ സുരക്ഷിതമായും വേഗത്തിലും നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ബഹ്‌റൈൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മു​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കു​വൈ​ത്ത് ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ള്ള അ​ൽ മു​താ​വ, ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ജാ​ദ​ർ, ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​മാ​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്ത​ത്. ത​ങ്ങ​ളെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​താ​യി ഇ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന വീ​ഡി​യോ സ​ന്ദേ​ശം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു.

