കുവൈത്ത്-സൗദി സൈനിക-സുരക്ഷ ഏകോപന സമിതി യോഗം ചേർന്നു

കുവൈത്ത്-സൗദി സൈനിക-സുരക്ഷ ഏകോപന സമിതി യോഗം ചേർന്നുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത്-സൗദി ഏകോപന സമിതിയുടെ കീഴിലുള്ള സൈനിക-സുരക്ഷാ ഏകോപന സമിതി യോഗം ചേർന്നു. വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി നടന്ന യോഗത്തിൽ, കുവൈത്ത് പ്രതിനിധി സംഘത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി മേജർ ജനറൽ അബ്ദുൽ വഹാബ് അൽ വുഹൈബ് നയിച്ചു. കുവൈത്ത്, സൗദി അറേബ്യ പ്രതിരോധ-വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങൾ, നാഷണൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സെന്റർ, കുവൈത്ത് അഴിമതി വിരുദ്ധ അതോറിറ്റി (നസാഹ) പ്രതിനിധികളും സുരക്ഷാ വിഭാഗം തലവന്മാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
അജണ്ടയിലുണ്ടായിരുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങൾ, സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ, സൈനിക-സുരക്ഷാ മേഖലകളിലെ സഹകരണവും ഏകോപനവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ എന്നിവ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. സംയുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും ഫലപ്രാപ്തിയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിവരങ്ങളും വൈദഗ്ധ്യവും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും പരിശോധിച്ചു.
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