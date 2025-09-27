Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഭ​ക്ഷ​ണ​വും പോ​ഷ​ക...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 11:01 AM IST

    ഭ​ക്ഷ​ണ​വും പോ​ഷ​ക വ​സ്തു​ക്ക​ളും എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​രാ​ർ; ഗ​സ്സ​യി​ലെ അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    ഭ​ക്ഷ​ണ​വും പോ​ഷ​ക വ​സ്തു​ക്ക​ളും എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​രാ​ർ; ഗ​സ്സ​യി​ലെ അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത്
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ദു​രി​തം നേ​രി​ടു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ചേ​ർ​ത്തുപി​ടി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ പി​ഞ്ചു​കു​ട്ടി​ക​ൾക്കും മു​ല​യൂ​ട്ടു​ന്ന അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്കും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും മ​റ്റു പോ​ഷ​ക വ​സ്തു​ക്ക​ളും ന​ൽ​കി സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ നൂ​ര ചാ​രി​റ്റി സൊ​സൈ​റ്റി, വേ​ൾ​ഡ് ഫു​ഡ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​മാ​യി ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​െവ​ച്ചു. ഒ​രു മി​ല്യ​ൺ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മ​വും ത​ക​ർ​ന്ന പൊ​തു സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും കാ​ര​ണം ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ​യും അ​മ്മ​മാ​രെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള​താ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് സൊ​സൈ​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൻ ജ​മാ​ൽ അ​ൽ നൂ​ര പ​റ​ഞ്ഞു.ഗ​സ്സ​യി​ലെ അ​മ്മമാ​ർ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം ഇ​തു​വ​ഴി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഗ​സ്സ സം​രം​ഭ​ത്തി​നും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ൾ​ഡ് ഫു​ഡ് പ്രോ​ഗ്രാം ന​ന്ദി​യും പ്ര​ശം​സ​യും അ​റി​യി​ച്ചു.തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​യും ഉ​പ​രോ​ധ​ത്തെ​യും തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ​സ്സ​യി​ൽ ക​ടു​ത്ത ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മ​വും ദു​രി​ത​വും തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​റ​വ് കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും അ​മ്മ​മാ​രെ​യും വ​ലി​യ​രൂ​പ​ത്തി​ൽ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsFoodsKuwait Newsaid to Gazanutrition
    News Summary - Kuwait reaches out to mothers in Gaza with aid, food and nutrition aid
    Similar News
    Next Story
    X