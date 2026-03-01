കുവൈത്തിൽ ഇന്നും ആക്രമണം; 97 മിസൈലുകളും 283 ഡ്രോണുകളും പ്രതിരോധ സേന തകർത്തു

കുവൈത്തിൽ ഇന്നും ആക്രമണം; 97 മിസൈലുകളും 283 ഡ്രോണുകളും പ്രതിരോധ സേന തകർത്തുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇറാൻ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചശേഷം കുവൈത്തിന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സേന 97 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും 283 ഡ്രോണുകളും നശിപ്പിച്ചതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക വക്താവ് കേണൽ സൗദ് അൽ അത്വാൻ അറിയിച്ചു. നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ചില ഇടങ്ങളിൽ പതിച്ചത് ചെറിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കിടയാക്കി.
തെക്കൻ മേഖലയിലും ആറാം റിങ് റോഡിലുമുള്ള നിരവധി ഓവർഹെഡ് ലൈനുകളുടെ സേവനം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഇത് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെടാൻ ഇടയാക്കി. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി പുന:സ്ഥാപിക്കാനായി അറ്റകുറ്റപ്പണി ആരംഭിച്ചതായി വൈദ്യുതി, ജല, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
രാജ്യത്ത് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനമടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സേവന സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാൻ 24 മണിക്കൂറും നിരീക്ഷണം നടത്തിവരികയാണ്. വൈദ്യുതിയുടെയും വെള്ളത്തിന്റെയും സ്ഥിതി നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
