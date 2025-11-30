Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 30 Nov 2025 11:17 AM IST
    date_range 30 Nov 2025 11:17 AM IST

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം അ​റി​യി​ച്ചു കു​​വൈ​ത്ത്

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കാ​നും ഭൂ​മി​യും പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു
    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം അ​റി​യി​ച്ചു കു​​വൈ​ത്ത്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു കു​​വൈ​ത്ത്.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം അ​വ​രു​ടെ ന്യാ​യ​മാ​യ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​നു​ള്ള പി​ന്തു​ണ എ​ന്നി​വ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂസ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി 1967 ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക്കു​ള്ളി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​നും, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ​യും പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നും ശ​ക്ത​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യും കു​വൈ​ത്ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യെ​യും അ​വ​രു​ടെ ന്യാ​യ​മാ​യ ല​ക്ഷ്യ​ത്തെ​യും കു​വൈ​ത്ത് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ സേ​ന​യു​ടെ വെ​റു​പ്പു​ള​വാ​ക്കു​ന്ന​തും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കാ​നും അ​വ​രു​ടെ ഭൂ​മി​യും പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

