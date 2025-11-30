ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക് അചഞ്ചലമായ ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിച്ചു കുവൈത്ത്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: അന്താരാഷ്ട്ര ഐക്യദാർഢ്യ ദിനത്തിൽ ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക് അചഞ്ചലമായ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു കുവൈത്ത്.
ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം അവരുടെ ന്യായമായ ലക്ഷ്യത്തിനുള്ള പിന്തുണ എന്നിവയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ ആവർത്തിച്ചു. കിഴക്കൻ ജറൂസലം തലസ്ഥാനമായി 1967 ലെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രത്തിനും, ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെയും പോരാട്ടത്തിനും ശക്തമായ പിന്തുണയും കുവൈത്ത് വ്യക്തമാക്കി.
ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ സഹിഷ്ണുതയെയും അവരുടെ ന്യായമായ ലക്ഷ്യത്തെയും കുവൈത്ത് അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശ സേനയുടെ വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതും നിയമവിരുദ്ധവുമായ നടപടികളെ അപലപിക്കുന്നതായും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനും അവരുടെ ഭൂമിയും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാനും കുവൈത്ത് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
