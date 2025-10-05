Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    5 Oct 2025 1:29 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 1:29 PM IST

    ആ​രോ​ഗ്യ സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കു​വൈ​ത്തും ബ​ഹ്റൈ​നും; ധാ​ര​ണപ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും അ​റി​വും കൈ​മാ​റ്റം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്
    ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജ​ലീ​ല ബി​ൻ​ത് സ​യ്യി​ദ് ജ​വാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​വു​മാ​യി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​രോ​ഗ്യ സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കു​വൈ​ത്തും ബ​ഹ്റൈ​നും. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ.​അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജ​ലീ​ല ബി​ൻ​ത് അ​ൽ സൈ​ദ് ജ​വാ​ദ്, കു​വൈ​ത്തി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സ​ലാ​ഹ് അ​ൽ മാ​ൽ​ക്കി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ.ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും അ​റി​വും കൈ​മാ​റ്റം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ൽ, ന​വീ​ക​ര​ണം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ, സം​യു​ക്ത പ​രി​ശീ​ല​നം, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത പ​ങ്കി​ട​ൽ, ഗ​വേ​ഷ​ണ സാ​ങ്കേ​തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഉ​ന്ന​മി​ടു​ന്നു. കു​വൈ​ത്തും ബ​ഹ്റൈ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹോ​ദ​ര ബ​ന്ധ​വും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ലി​നു ശേ​ഷം, ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ഹി​ഷാം ക​ല​ന്ദ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:HealthGulf NewscooperationKuwait Newsmemorandum
