Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഫലസ്തീൻ ജനതക്ക്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 11:09 AM IST

    ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക് കെ.എം.സി.സി ഐക്യദാർഢ്യം

    ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക് കെ.എം.സി.സി ഐക്യദാർഢ്യം
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പി​റ​ന്ന നാ​ട്ടി​ൽ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ പോ​രാ​ടു​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത്‌ കെ.​എം.​സി.​സി ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഫാ​റൂ​ഖ് ഹ​മ​ദാ​നി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ലോ​കം ക​ണ്ട ഏ​റ്റ​വും ക്രൂ​ര​വും പൈ​ശാ​ചി​ക​വു​മാ​യ വം​ശ​ഹ​ത്യ​യാ​ണ് ഗ​സ്സ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും പ​ട്ടി​ണി​യി​ലും മ​ര​ണ​ക്കി​ട​ക്ക​യി​ലും ക​ഴി​യു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളു​ടെ നി​ല​വി​ളി മ​നു​ഷ്യ​കു​ല​ത്തി​ന്‍റെ മ​ന​സാ​ക്ഷി​യെ ന​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഗ​സ്സ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട്‌ നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ്‌ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട്‌ സി.​എ. റ​ഷീ​ദ്‌ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ദാ​റു​ൽ ഹു​ദ വൈ​സ്‌ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​ബ​ഹാ​ഉ​ദ്ധീ​ൻ ന​ദ് വി ​മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ്‌ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം അ​സീ​സ്‌ കു​മാ​ര​ന​ല്ലൂ​ർ, ഡോ. ​സു​ബൈ​ർ ഹു​ദ​വി, കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ റ​ഊ​ഫ്‌ മ​ഷ്ഹൂ​ർ, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം, എം.​ആ​ർ. നാ​സ​ർ, ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ഗ​ഫൂ​ർ വ​യ​നാ​ട്‌, ഷാ​ഹു​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ, സ​ലാം ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി, സ​ലാം പ​ട്ടാ​മ്പി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ജ്മ​ൽ മാ​ഷ്‌ ഖി​റാ​അ​ത്ത്‌ ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കാ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​സ്‌ വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്‌ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:solidaritykmccGulf NewsKuwait NewsPalestinian people
