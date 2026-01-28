Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകെ.​കെ.​എം.​എ കേ​ന്ദ്ര...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 10:16 AM IST

    കെ.​കെ.​എം.​എ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി യോ​ഗ​വും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​കെ.​എം.​എ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി യോ​ഗ​വും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും
    cancel
    camera_alt

      കെ.​സി.​റ​ഫീ​ഖ് ,എം.​പി.​ സു​ൽ​ഫി​ഖ​ർ ,മു​നീ​ർ കു​നി​യ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​കെ.​എം.​എ) സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി യോ​ഗ​വും പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും അ​ബ്ബാ​സി​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. കെ.​കെ. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. കെ.​കെ.​എം.​എ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ന്നി​ൽ യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ബ​ഷീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​പി. സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​നീ​ർ കു​നി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഒ.​പി. ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, കെ.​സി. റ​ഫീ​ഖ്, എ​ച്ച്.​എ. അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​സ് കാ​തി​രി, നി​സാം നാ​ല​ക​ത്ത്, പി.​എം. ജാ​ഫ​ർ, സ​ലീം പി.​പി.​പി, ന​യീം കാ​തി​രി, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ വ​ള്ളി, ബാ​ദു​ഷ, സ​ലീം റാ​വു​ത്ത​ർ, ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ഷാ​ജി​ർ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, സാ​ബി​ർ, യൂ​സ​ഫ് മു​നി​യം, സു​ബൈ​ർ പാ​റ്റ​യി​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്, ഗ​ഫൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ റൗ​ഫ്, അ​സീ​സ്, റൗ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ബി.​എം. ഇ​ക്ബാ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും എം.​പി. സു​ൽ​ഫീ​ഖ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് റി​ട്ടേ​ണി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ രാ​യി​ൻ കു​ട്ടി ഹാ​ജി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: കെ. ​സി​ദ്ധീ​ഖ് (മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), അ​ക്ബ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ന്നി​ൽ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), കെ. ​ബ​ഷീ​ർ (വൈ. ​ചെ​യ​ർ), കെ.​സി. റ​ഫീ​ഖ്.(​പ്ര​സി), എം.​പി. സു​ൽ​ഫി​ഖ​ർ (ജ​ന. സെ​ക്ര.), മു​നീ​ർ കു​നി​യ (ട്ര​ഷ), ബി.​എം. ഇ​ക്ബാ​ൽ, എ​ച്ച്.​എ. അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, ഒ.​പ. ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, സം​സം റ​ഷീ​ദ് (വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി.), ന​വാ​സ് കാ​തി​രി (ഓ​ർ​ഗ. സെ​ക്ര), സ​യ്യ​ദ് റ​ഫീ​ഖ് (ഓ​ഡി​റ്റ​ർ), ഒ.​എം. ഷാ​ഫി, കെ.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി, നി​സാം നാ​ല​ക​ത്ത്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മാ​ങ്കാ​വ്, അ​സ്‌​ലം ഹം​സ, അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം മൗ​ല​വി, പി.​എം. ജാ​ഫ​ർ, എ.​ടി. നൗ​ഫ​ൽ, ടി. ​ഫി​റോ​സ്, പി.​എം. ശ​രീ​ഫ്, അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ ഗു​ർ​പു​ർ, ഷം​സീ​ർ നാ​സ​ർ, അ​ഹ്മ​ദ് ക​ല്ലാ​യി (വൈ. ​പ്ര​സി.), പി.​എം. ഹാ​രി​സ് (അ​ഡ്മി​ൻ സെ​ക്ര.), കെ.​സി. ക​രീം(​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര.), മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ക​ടി​ഞ്ഞി​മൂ​ല, ല​ത്തീ​ഫ് എ​ട​യൂ​ർ (ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:general body meetingelectionKuwait NewsKKMA Central Committee
    News Summary - KKMA Central Committee General Body Meeting and Election
    Similar News
    Next Story
    X