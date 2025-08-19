Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    19 Aug 2025 10:35 AM IST
    Updated On
    19 Aug 2025 10:35 AM IST

    കെ.​കെ.​എം.​എ അ​നു​മോ​ദ​ന​വും അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന​വും

    മ​ദ്റ​സ, സ്കൂ​ൾ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു
    കെ.​കെ.​എം.​എ അ​നു​മോ​ദ​ന​വും അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന​വും
    കെ.​കെ.​എം.​എ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം 

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള മു​സ്‍ലീം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​കെ.​എം.​എ) പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന​വും അ​നു​മോ​ദ​ന സ​ദ​സ്സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളി​ൽ മ​ദ്റ​സ, സ്കൂ​ൾ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യാ​ണ് അ​നു​മോ​ദി​ച്ച​ത്.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി മു​നിസി​പ്പാ​ലി​റ്റി സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​പി. ഷെ​മീ​ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​കെ.​എം.​എ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​കെ.​അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ബ്ദു​ൽ അ​ലി മ​ദ​നി ഉ​ദ്ബോ​ധ​ന​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മാ​ത്ര മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ത്തി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ ക്ലാ​സി​ന് ലൈ​ഫ്സ്കി​ൽ ട്രെയി​ന​ർ കെ.​നാ​ഫി​ഹ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് മേ​ല​ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി കൊ​ലാ​ള​മ്പ്, സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സിങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി യു.​എ. ബ​ക്ക​ർ, അ​ബ്ദു കു​റ്റി​ച്ചി​റ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അം​ന ഫാ​ത്തി​മ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​സി​ദ്ദീഖ് സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ക​രി​മ്പ്ര ന​ന്ദി​യും​പ​റ​ഞ്ഞു.

