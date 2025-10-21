Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    21 Oct 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    21 Oct 2025 10:27 AM IST

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി ഫ​ർ​വാ​നി​യ മ​ദ്റ​സ ഫ​ല​സ്തീ​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി ഫ​ർ​വാ​നി​യ മ​ദ്റ​സ ഫ​ല​സ്തീ​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം
    കെ.​കെ.​ഐ.​സി ഫ​ർ​വാ​നി​യ മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് കെ.​കെ .ഐ .​സി ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ന​മ്മു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ട്’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മ​ദ്റ​സ സ​ദ​ർ ഹാ​ഫീ​ദ് സാ​ലി​ഹ് സു​ബൈ​ർ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    കെ.​കെ.​ഐ.​സി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ര​ക്കോ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ച് പാ​ട്ടു​ക​ളും പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ​താ​ക​ക​ളും സ​മാ​ധാ​ന സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​ട​ങ്ങി​യ പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, പി.​ടി.​എ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:PalestinesolidarityFarwaniya MadrasahK.K.I.C.
    News Summary - K.K.I.C. Farwaniya Madrasa Solidarity with Palestine
