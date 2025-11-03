Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwaitchevron_rightസൊ​മാ​ലി​യ​യി​ൽ...
    date_range 3 Nov 2025 9:54 AM IST
    date_range 3 Nov 2025 9:55 AM IST

    സൊ​മാ​ലി​യ​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ, ശു​ദ്ധ​ജ​ല സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കെ.​എ​ഫ്.​എ.​ഇ.​ഡി​യു​ടെ സ​ഹാ​യം

    സൊ​മാ​ലി​യ​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ, ശു​ദ്ധ​ജ​ല സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കെ.​എ​ഫ്.​എ.​ഇ.​ഡി​യു​ടെ സ​ഹാ​യം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സൊ​മാ​ലി​യ​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ, ശു​ദ്ധ​ജ​ല സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ധ​ന​സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ അ​റ​ബ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് (കെ.​എ​ഫ്.​എ.​ഇ.​ഡി). അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര റെ​ഡ് ക്രോ​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​മാ​യി (ഐ.​സി.​ആ​ർ.​സി) കെ.​എ​ഫ്.​എ.​ഇ.​ഡി 2.5 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ന്റെ ഗ്രാ​ന്റ് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെച്ചു. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ശു​ദ്ധ​ജ​ലം ന​ൽ​കു​ക, മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണം, ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക, പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, രോ​ഗസാ​ധ്യ​ത കു​റ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    സൊ​മാ​ലി റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി ന​ട​ത്തു​ന്ന മൂ​ന്ന് ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളു​ടെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ഹി​രാ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ ആ​രോ​ഗ്യ ക്ലി​നി​ക്ക് നി​ർ​മാ​ണം എ​ന്നി​വ ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മാ​തൃ പ​രി​ച​ര​ണം, ശി​ശു സം​ര​ക്ഷ​ണം, വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ, ആ​രോ​ഗ്യ അ​വ​ബോ​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തു​വ​ഴി ന​ൽ​കും. ജ​ല​ശു​ദ്ധീക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റ് ന​വീ​ക​ര​ണം, ജ​ല ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര പ​രി​ശോ​ധ​ന ല​ബോ​റ​ട്ട​റി സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കും.

    കു​വൈ​ത്ത് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ജ​റാ​ഹ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹും ഐ.​സി.​ആ​ർ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മി​ർ​ജാ​ന സ്‌​പോ​ൾ​ജാ​റി​ക്കും ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെച്ചു.

