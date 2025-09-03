Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 3 Sept 2025 11:42 AM IST
    date_range 3 Sept 2025 11:42 AM IST

    ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് ഫി​ഷ​റീ​സ് എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ന് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി കെ.​ഇ.​എ

    ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് ഫി​ഷ​റീ​സ് എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ന് ഫാ​നു​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​ഇ.​എ,

    സ്കൂ​ൾ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് ക​ട​പ്പു​റം ഗ​വ​ൺമെ​ന്റ് ഫി​ഷ​റീ​സ് എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ചൂ​ടി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി സീ​ലിം​ഗ് ഫാ​നു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി കാ​സ​ർ​കോട് എ​ക്സ്പേ​ട്രി​യേ​റ്റ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഇ.​എ) കു​വൈ​ത്ത്.

    പ​ല ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലും ഫാ​നു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യാ​ണ് കെ.​ഇ.​എ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ.

    കെ.​ഇ.​എ. ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് നെ​ല്ലി​ക്കാ​ട്ടി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് കെ.​ഇ.​എ.​ഹോം ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ മൊ​യ്‌​ദു ഇ​രി​യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ക​ടി​ഞ്ഞി​മൂ​ല, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി ആ​വി​ക്ക​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​ദ്ദാ​ദ്‌, എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നു സീ​ലി​ങ് ഫാ​നു​ക​ൾ സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    ഹെ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ർ രാ​ജ​ൻ കെ.​കെ, പി.​ടി.​എ. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഇ​ബ്രാ​ഹിം സി.​എ​ച്ച്, മ​ദ​ർ പി.​ടി.​എ. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സീ​ന രാ​ജേ​ഷ്, എ​സ്.​എം.​സി.​ഇ​ക്ബാ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, വി.​വി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ക​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ബാ​വ ന​ഗ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. കെ.​ഇ.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കു​ച്ചാ​ണം സ്വാ​ഗ​ത​വും സ്റ്റാ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി യു.​വി​ജ​യ​ശ്രീ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - KEA with the help of Hosdurg Fisheries LP School
