    date_range 16 Dec 2025 2:00 PM IST
    date_range 16 Dec 2025 2:00 PM IST

    കെ.​ഇ.​എ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി അ​വാ​ർ​ഡ് അ​ക്ക​ര ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി

    കെ.​ഇ.​എ കു​വൈ​ത്ത് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി അ​വാ​ർ​ഡ് അ​ക്ക​ര ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​സീ​സ് അ​ക്ക​ര ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങ​ു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഇ.​എ) കു​വൈ​ത്ത് ഏ​ഴാ​മ​ത് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി അ​വാ​ർ​ഡ് അ​ക്ക​ര ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി. കെ.​ഇ.​എ 21ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ക്ക​ര ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​സീ​സ് അ​ക്ക​ര കെ.​ഇ.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി​യി​ൽ നി​ന്ന് അ​വാ​ർ​ഡ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖ​ലീ​ൽ അ​ടൂ​ർ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചു. അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വി​നെ അ​ബ്ദു​ല്ല ക​ട​വ​ത്ത് സ​ദ​സ്സി​ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    2018ൽ ​കാ​സ​ർ​കോ​ട് മു​ളി​യാ​റി​ൽ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ അ​ക്ക​ര ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ശാ​രീ​രി​ക, മാ​ന​സി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​താ​യി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ക്ക​ര പ​റ​ഞ്ഞു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ചീ​ഫ് പാ​ട്ര​ൺ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​പ്സ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഖ​ലീ​ൽ അ​ടൂ​ർ, സ​ത്താ​ർ കു​ന്നി​ൽ, അ​സീ​സ് ത​ള​ങ്ക​ര, ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ, പ്ര​ശാ​ന്ത് നെ​ല്ലി​ക്കാ​ട്ട് സം​സാ​രി​ച്ചു. പി.​എ. നാ​സ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും റ​ഫീ​ക്ക് ഒ​ള​വ​റ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Kuwait Newsawardgulf news malayalam
    News Summary - KEA Community Award handed over to Akkara Foundation
