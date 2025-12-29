Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഇ​നി ത​ണു​ത്തു​വി​റ​ക്കും; ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കും

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 2°C- 5°C വ​രെ​യാ​കു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ്
    ഇ​നി ത​ണു​ത്തു​വി​റ​ക്കും; ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യം അ​തി​ശൈ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് താ​പ​നി​ല​യി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ധ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ക​ൽ​സ​മ​യ​ത്തെ ത​ണു​പ്പ് രാ​ത്രി​യി​ൽ വ​ർ​ധി​ക്കും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ളി​ലും കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 60 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ വീ​ശും. കാ​റ്റി​ന്റെ വേ​ഗ​ത പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ര​ശ്ചീ​ന ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത കു​റ​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ക​ട​ൽ തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ഏ​ഴ് അ​ടി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​രും.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 12 മു​ത​ൽ 15 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യാ​ണ്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ ഇ​ടി​വു​ണ്ടാ​കും. കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യാ​കാ​മെ​ന്നും മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ളി​ലും കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഇ​തി​ലും കു​റ​വാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ധ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ താ​പ​നി​ല ക്ര​മേ​ണ ഉ​യ​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ധ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി അ​റി​യി​ച്ചു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 18 മു​ത​ൽ 20 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ആ​റു​മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​തു ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യും ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ല​വി​ൽ ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ​ഥ​യാ​ണ്. രാ​വി​ലെ​യും രാ​ത്രി​യും ന​ല്ല ത​ണു​പ്പും പ​ക​ൽ മി​ത​മാ​യ ത​ണു​പ്പും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ശ​നി, ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ത​റി​യ മ​ഴ​യും ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു.

