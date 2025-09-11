Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 10:33 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 10:33 AM IST

    ഇ​റാ​ൻ-​ഐ.​എ.​ഇ.​എ സ​ഹ​ക​ര​ണം; കു​വൈ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു

    ഇ​റാ​ൻ-​ഐ.​എ.​ഇ.​എ സ​ഹ​ക​ര​ണം; കു​വൈ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​റാ​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ആ​ണ​വോ​ർ​ജ ഏ​ജ​ൻ​സി​യും (ഐ.​എ.​ഇ.​എ) ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​യു​ക്ത സ​ഹ​ക​ര​ണം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​റി​നെ കു​വൈ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ഐ.​എ.​ഇ.​എ​യു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ക്രി​യാ​ത്മ​ക ന​ട​പ​ടി​യാ​യി ഇ​തി​നെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​താ​യും കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​റാ​ന്റെ ആ​ണ​വ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​റാ​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ആ​ണ​വോ​ർ​ജ ഏ​ജ​ൻ​സി​യും ഈ​ജി​പ്തി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ലാ​ണ് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    TAGS:IranGulf NewscooperationIAEAKuwait News
    News Summary - Iran-IAEA cooperation: Kuwait welcomes it
