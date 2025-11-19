Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    19 Nov 2025 11:17 AM IST
    date_range 19 Nov 2025 11:17 AM IST

    ഇന്തോ-അറബ് കോൺഫെഡറേഷൻ കൗൺസിൽ വാർഷികവും അവാർഡ്ദാനവും

    ഇന്തോ-അറബ് കോൺഫെഡറേഷൻ കൗൺസിൽ വാർഷികവും അവാർഡ്ദാനവും
    ഇ​ന്തോ-​അ​റ​ബ് കോ​ൺ​ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക​വും മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ

    ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്തോ-​അ​റ​ബ് കോ​ൺ​ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും, പ്ര​വാ​സി എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ്ദാ​ന​വും വ​നം വ​ന്യ​ജീ​വി വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി കോ​സ്റ്റ ഡെ​ൽ​സോ​ൾ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​എ.​സി.​സി.​കെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സീ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജീ​വ്സ് എ​രി​ഞ്ചേ​രി സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ബ്ലെ​സി, ഐ.​എ.​സി.​സി.​കെ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും കു​വൈ​ത്ത് സ്പെ​ഷ​ൽ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ റി​ഹാ​ബ് എം ​ബോ​റി​സ്‌​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വി​ന് അ​ഫ്സ​ൽ ഖാ​ൻ മേ​പ്പ​ത്തൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൾ അ​സീ​സ് മാ​ട്ടു​വ​യ​ൽ, ചെ​റു​വ​ത്തേ​രി മാ​ണി പ്ര​മോ​ദ്, ഡോ.​എ​ബ്ര​ഹാം തോ​മ​സ്, മ​ഹ​സ​ർ എ ​റ​ഹീം എ​ന്നി​വ​രെ പ്ര​വാ​സി എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​ൽ ദോ​സ്തൂ​ർ ലോ ​ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും, കു​വൈ​ത്തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​ത​ലാ​ൽ താ​ക്കി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡോ​ക്ടേ​ഴ്സ് ഫോ​റം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ.​സു​സോ​വ്ന സു​ജി​ത്ത് നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ. ​ഷൈ​ജി​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഐ.​എ.​സി.​സി.​കെ ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ജു സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രി​ൻ​സ് കൊ​ല്ല​പ്പി​ള്ളി​ൽ, കെ.​വി.​അ​രു​ൾ രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    X