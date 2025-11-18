Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 12:18 PM IST

    ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ പു​ര​സ്‌​കാ​രം എം.​പി.​എ.​ഖാ​ദ​ർ ക​രു​വ​ൻ​പൊ​യി​ലി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ പു​ര​സ്‌​കാ​രം എം.​പി.​എ.​ഖാ​ദ​ർ ക​രു​വ​ൻ​പൊ​യി​ലി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    എം.​പി.​എ.​ഖാ​ദ​ർ ക​രു​വ​ൻ​പൊ​യി​ലി​ന് കെ.​എ​ൻ.​എം.​വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ബാ​ബു സേ​ട്ട് പു​ര​സ്‌​കാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​ഥ​മ പു​ര​സ്‌​കാ​രം എം.​പി.​എ. ഖാ​ദ​ർ ക​രു​വ​ൻ​പൊ​യി​ലി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. കെ.​ജെ.​യു നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ക​ട​പ്പു​റ​ത്തു ന​ട​ന്ന ബ​ഹു​ജ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​വേ​ദി​യി​ൽ കെ.​എ​ൻ.​എം.​വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ബാ​ബു സേ​ട്ട് പു​ര​സ്‌​കാ​ര തു​ക​യും പ്ര​ശ​സ്തി പ​ത്ര​വും ഖാ​ദ​ർ ക​രു​വ​ൻ​പൊ​യി​ലി​ന് കൈ​മാ​റി.

    ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ബ്ദു​ല്ല കാ​ര​ക്കു​ന്ന്, എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വീ​രാ​ൻ കു​ട്ടി സ്വ​ലാ​ഹി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക രം​ഗ​ത്തെ സ്തു​ത്യ​ർ​ഹ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ഹു​ദാ സെ​ന്റ​ർ എം.​പി.​എ.​ഖാ​ദ​ർ ക​രു​വ​ൻ​പൊ​യി​ലി​നെ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsawardHuda Centergulf news malayalam
    News Summary - HUDA Center Award presented to M.P.A. Khader Karuvanpoyil
    Similar News
    Next Story
    X