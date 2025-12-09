Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 12:17 PM IST

    സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    text_fields
    bookmark_border
    സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    cancel
    camera_alt

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​ക്ടിങ് അ​ണ്ട​ർ​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ലി അ​ൽ അ​ദാ​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​ക്ടിങ് അ​ണ്ട​ർ​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ലി അ​ൽ അ​ദാ​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​കോ​പ​ന യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു.മ​ന്ത്രാ​ല​യ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രും സെ​ക്ട​ർ മേ​ധാ​വി​ക​ളും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി, അ​ച്ച​ട​ക്കം, സ​ന്ന​ദ്ധ​ത, സു​ര​ക്ഷാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​ത എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സ്ഥി​ര​ത​യും സു​ര​ക്ഷ​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ടീം ​വ​ർ​ക്കി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം, എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​യും പ്ര​ക​ട​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്ക​ൽ, സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ലി അ​ൽ അ​ദാ​നി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:home ministrysecurityKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Home Ministry reviews security plans
    Similar News
    Next Story
    X