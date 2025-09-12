Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    12 Sept 2025 1:34 PM IST
    സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ​ഥാ​പി​ക്ക​ണം; ഖ​ത്ത​റി​ന് പൂ​ർ​ണ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും പി​ന്തു​ണ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ജി.​സി.​സി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഖ​ത്ത​റി​ന് പൂ​ർ​ണ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും പി​ന്തു​ണ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ. റ​ഷ്യ​ൻ ന​ഗ​ര​മാ​യ സോ​ച്ചി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി.​സി.​സി​യും റ​ഷ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ എ​ട്ടാ​മ​ത് സം​യു​ക്ത മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും ഗ​ൾ​ഫ് മ​ന്ത്രി​ത​ല കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ നി​ല​വി​ലെ സെ​ഷ​ന്റെ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്‌​യ​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം. ഏ​തൊ​രു ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​മെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​വും എ​ല്ലാ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ​പ്ര​ശ്‌​നം പ്ര​ധാ​ന മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. കാ​ര​ണം അ​ത് മു​ഴു​വ​ൻ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ​യും സ്ഥി​ര​ത​ക്കു​ള്ള താ​ക്കോ​ലാ​ണ്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ​വും ആ​ക്ര​മ​ണ​വും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​തെ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​മോ ശാ​ശ്വ​ത സ്ഥി​ര​ത​യോ ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്‍യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ൽ, സ്ഥി​രം വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ റ​ഷ്യ​യു​ടെ നി​ല​പാ​ടി​നെ മ​ന്ത്രി അ​ൽ യ​ഹ്യ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​ട്ടി​ണി, അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ൽ, കു​ടി​യി​റ​ക്ക​ൽ ന​യ​ത്തെ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്‌​യ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക ദു​ര​ന്തം നേ​രി​ടു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക, ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

