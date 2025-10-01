Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവിമാനങ്ങൾ നിലക്കുന്നു;...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 12:55 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 12:55 PM IST

    വിമാനങ്ങൾ നിലക്കുന്നു; പോയന്റ് ഓഫ് കാൾ പദവി ഇല്ല; വലഞ്ഞ് കണ്ണൂർ യാത്രക്കാർ

    text_fields
    bookmark_border
    വിമാനങ്ങൾ നിലക്കുന്നു; പോയന്റ് ഓഫ് കാൾ പദവി ഇല്ല; വലഞ്ഞ് കണ്ണൂർ യാത്രക്കാർ
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സ് നി​ല​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ യാ​ത്ര​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ‘വ​ള​ഞ്ഞ​വ​ഴി’ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ. ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് പോ​യ​ന്റ് ഓ​ഫ് കാ​ൾ പ​ദ​വി ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വി​ദേ​ശ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​വി​ടേ​ക്ക് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്താ​നാ​കി​ല്ല. ഇ​തി​നാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ളെ മാ​ത്ര​മേ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​നാ​കൂ.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സും ക​ണ​ക്ഷ​ൻ സ​ർ​വി​സാ​യി ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സു​മാ​ണുള്ള​ത്.

    എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് നി​ല​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ക​ണ്ണൂ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സി​നെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും.

    എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​സ​ർ​വി​സ് മ​റ്റു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ അ​വി​ടെ കാ​ത്തി​രു​ന്നു വേ​ണം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്താ​ൻ. അ​ടു​ത്തു​ള്ള കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് മ​റ്റു സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഇ​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ കൊ​ച്ചി, മം​ഗ​ളൂരു, ബം​ഗ​ളൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും.

    നേ​ര​ത്തേ എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​നൊ​പ്പം ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ ഗോ ​ഫ​സ്റ്റ് എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ് സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 2023 മേ​യി​ൽ ഗോ ​ഫ​സ്റ്റ് സ​ർ​വി​സ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​തോ​ടെ ക​ണ്ണൂ​ർ യാ​ത​ക്കാ​രു​ടെ യാ​ത്രാ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ഇ​ര​ട്ടി​യാ​യി. ‘ഗോ ​ഫ​സ്റ്റ്’ വി​മാ​നം നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യി​ട്ട് ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും. വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​ക്ക് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ടു​ത്ത നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് ഇ​നി​യും തു​ക തി​രി​കെ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​മി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsPassengersflightsgulfkannur
    News Summary - Flights are grounded; No point of call status; Kannur passengers stranded
    Similar News
    Next Story
    X