Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകാ​റി​ന്റെ സ്പെ​യ​ർ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 12:19 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 12:19 PM IST

    കാ​റി​ന്റെ സ്പെ​യ​ർ ട​യ​റി​ൽ ല​ഹ​രി ഗു​ളി​ക; പ്ര​വാ​സി വ​നി​ത പി​ടി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കാ​റി​ന്റെ സ്പെ​യ​ർ ട​യ​റി​ൽ ല​ഹ​രി ഗു​ളി​ക; പ്ര​വാ​സി വ​നി​ത പി​ടി​യി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    കാ​റി​ന്റെ ട​യ​റി​ൽ ല​ഹ​രി ഗു​ളി​ക ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കാ​റി​ന്റെ സ്പെ​യ​ർ ട​യ​റി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് ല​ഹ​രി​ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മം. 7,952 ലി​റി​ക്ക ഗു​ളി​ക​ക​ൾ ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം അ​ബ്ദ​ലി അ​തി​ർ​ത്തി ചെ​ക്ക്‌​പോ​സ്റ്റി​ൽ ക​സ്റ്റം​സ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ പി​ടി​കൂ​ടി. അ​യ​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്നെ​ത്തി​യ പ്ര​വാ​സി വ​നി​ത​യെ അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്തു. കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ വ​നി​ത പ്ര​വാ​സി ഓ​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സം​ശ​യം തോ​ന്നി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ല​ഹ​രി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സ്നി​ഫ​ർ നാ​യ​യെ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ സ്പെ​യ​ർ ട​യ​റി​ന​ക​ത്ത് ല​ഹ​രി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​സ്റ്റം​സ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ക​ണ്ണു​വെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ട​യ​റി​ന​ക​ത്ത് വി​ദ​ഗ്ധ​മാ​യി ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ. വാ​ഹ​ന​വും പ്ര​തി​യെ​യും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ക​ട​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യി നേ​രി​ടു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. എ​ല്ലാ​ത്ത​രം ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തു​ക​ളും ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​രി​ശോ​ധ​നാ രീ​തി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യും ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ക​സ്റ്റം​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:woman arresteddrug tabletscartyres
    News Summary - Drug paraphernalia found in car's spare tire; migrant woman arrested
    Similar News
    Next Story
    X