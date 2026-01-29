Begin typing your search above and press return to search.
    29 Jan 2026 12:11 PM IST
    29 Jan 2026 12:11 PM IST

    സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​ക​രു​ത്; ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്

    ബാ​ങ്ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ട്രാ​ഫി​ക് പി​ഴ അ​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് എ​ത്തു​ന്ന വ്യാ​ജ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ണ​ർ​ത്തി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ബാ​ങ്ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​ത്ത​രം സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യും ഒ​രു ലി​ങ്കി​ലും ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യ​രു​ത്. ട്രാ​ഫി​ക് ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​സ്.​എം.​എ​സ് വ​ഴി അ​യ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. പി​ഴ അ​ട​ക്കേ​ണ്ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​കീ​കൃ​ത ആ​പ്പാ​യ ‘സ​ഹ്ൽ’ വ​ഴി​യോ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യോ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തു​വ​ഴി എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം.വ്യാ​ജ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​റ​വി​ടം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​താ​യും പൗ​ര​ന്മാ​രും താ​മ​സ​ക്കാ​രും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    20 ദീ​നാ​ർ ട്രാ​ഫി​ക് പി​ഴ അ​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ശ്ചി​ത കാ​ല​യ​ള​വി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ​ത് അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പി​ഴ 200 ദീ​നാ​റാ​യി ഉ​യ​രു​മെ​ന്നും കാ​ണി​ച്ച് ചി​ല​ർ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വ്യാ​ജ ടെ​ക്സ്റ്റ് സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് മൊ​ബൈ​ലു​ക​ളി​ൽ ഈ ​ടെ​ക്സ്റ്റ് സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച​താ​യും സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​ക​രു​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്ത് പ​ണം മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള പു​തി​യൊ​രു ത​ട്ടി​പ്പാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ. വ്യാ​ജ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഡാ​റ്റ​യും അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളും മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

