Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപ്ര​മേ​ഹം ഗു​രു​ത​ര...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 9:50 AM IST

    പ്ര​മേ​ഹം ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​ഗ്യ​വെ​ല്ലു​വി​ളി; വ്യാ​യാ​മം പ​തി​വാ​ക്കാം, അ​നാ​രോ​ഗ്യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ്ട

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​മേ​ഹം ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​ഗ്യ​വെ​ല്ലു​വി​ളി; വ്യാ​യാ​മം പ​തി​വാ​ക്കാം, അ​നാ​രോ​ഗ്യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ്ട
    cancel
    Listen to this Article


    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​മേ​ഹം ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി മാ​റു​ന്ന​താ​യി ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ. രാ​ജ്യ​ത്ത് പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​യു​മാ​യ ഡോ. ​വ​ലീ​ദ് അ​ൽ ദാ​ഹി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നി​ല​വി​ൽ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ കാ​ൽ ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്ക് പ്ര​മേ​ഹം ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 1990 ക​ളി​ൽ ഇ​ത് ഏ​ഴു ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. 60 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രി​ൽ പ്ര​മേ​ഹം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്.

    വ്യാ​യാ​മ കു​റ​വ്, അ​നാ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ, പു​ക​വ​ലി, ജ​നി​ത​ക പ്ര​വ​ണ​ത എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ. രോ​ഗം നേ​ര​ത്തേ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ 40 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ആ​ധു​നി​ക ഗ്ലൂ​ക്കോ​സ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ പ്ര​മേ​ഹ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ അ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് പ്ര​മേ​ഹ​ത്തെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും ഡോ. ​വ​ലീ​ദ് അ​ൽ ദാ​ഹി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HealthKuwaitdiabetesUnhealthy Food
    News Summary - Diabetes is a serious health challenge; exercise can be a lesson, unhealthy foods should be avoided
    Similar News
    Next Story
    X