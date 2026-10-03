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Madhyamam
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    യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്; കൂടുതൽ പണം കൈവശമുള്ളവർ കസ്റ്റംസിൽ ഡിക്ലയർ ചെയ്യണം

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    യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്; കൂടുതൽ പണം കൈവശമുള്ളവർ കസ്റ്റംസിൽ ഡിക്ലയർ ചെയ്യണം
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്. 3,000 ദീനാറോ അതിൽ കൂടുതലോ പണവുമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ അത് കസ്റ്റംസിൽ ഡിക്ലയർ ചെയ്യണം. കുവൈത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും രാജ്യം വിടുമ്പോഴും കൈവശമുള്ള പണത്തിന്റെ വിവരം കസ്റ്റംസിനെ അറിയിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    നിയമം പാലിക്കാത്തവർ നിയമനടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് കസ്റ്റംസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കസ്റ്റംസ് വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ സഹൽ ആപ്പിലൂടെയോ പണം ഡിക്ലയർ ചെയ്യാം. 3,000 ദീനാറിന് തുല്യമായ വിദേശ കറൻസികൾക്കും ഈ നിബന്ധന ബാധകമാണ്.

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    News Summary - Notice to passengers: Travelers carrying cash above the permissible limit must declare it to Customs
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