Madhyamam
    11 Nov 2025 10:16 AM IST
    11 Nov 2025 10:16 AM IST

    കു​ടി​വെ​ള്ള ബോ​ട്ടി​ലു​ക​ൾ സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​രു​ത്

    കു​ടി​വെ​ള്ള ബോ​ട്ടി​ലു​ക​ൾ സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​രു​ത്
    കു​വൈ​ത്ത്‌ സി​റ്റി: നേ​രി​ട്ട് സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം ഏ​ൽ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ള ബോ​ട്ടി​ലു​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ യൂ​നി​യ​ൻ. സ​ഹ​ക​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ട​ക​ളി​ലും കു​ടി​വെ​ള്ള ബോ​ട്ടി​ലു​ക​ൾ സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം നേ​രി​ട്ട് ഏ​ൽ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ യൂ​നി​യ​ൻ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    യൂ​നി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​റി​യം അ​ൽ അ​വാ​ദ് സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​യ​ച്ച സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ, വെ​യി​ൽ ഏ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് പാ​ക്കേ​ജി​ങ് ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കാ​മെ​ന്നും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ശ​രി​യാ​യ സം​ഭ​ര​ണ​രീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തെ​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ​സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം.

