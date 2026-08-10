പഴയ ടയറുകൾ പുതിയതാക്കി വിൽപനക്ക്; നടപടിയുമായി അധികൃതർ

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Posted Ondate_range 10 Aug 2026 10:17 AM IST
Updated Ondate_range 10 Aug 2026 10:17 AM IST
പഴയ ടയറുകൾ പുതിയതാക്കി വിൽപനക്ക്; നടപടിയുമായി അധികൃതർtext_fields
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News Summary - Authorities take action against selling old tires as new ones
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ജലീബ് അൽ ഷുയൂഖിലെ വെയർഹൗസിൽ നിന്ന് 390 ഉപയോഗിച്ച കാർ ടയറുകൾ കുവൈത്ത് അധികൃതർ പിടിച്ചെടുത്തു. പഴയ ടയറുകൾ റീ സോൾ ചെയ്ത് പുതിയ ടയറെന്ന വ്യാജേനെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിൽക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നവയാണ് റെയ്ഡിൽ പിടികൂടിയത്.
വാണിജ്യ വകുപ്പ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ചാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ടയറുകൾ പോളിഷ് ചെയ്യാനും പുതുക്കാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളും വെയർഹൗസിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. വെയർഹൗസിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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