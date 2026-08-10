Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപഴയ ടയറുകൾ പുതിയതാക്കി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Aug 2026 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2026 10:17 AM IST

    പഴയ ടയറുകൾ പുതിയതാക്കി വിൽപനക്ക്; നടപടിയുമായി അധികൃതർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഉപയോഗിച്ച 390 ടയറുകളാണ് പരിശോധനയിൽ പിടികൂടിയത്
    പഴയ ടയറുകൾ പുതിയതാക്കി വിൽപനക്ക്; നടപടിയുമായി അധികൃതർ
    cancel
    camera_alt

    ജലീബ് അൽ ഷുയൂഖിലെ വെയർഹൗസിൽ അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തുന്നു

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ജലീബ് അൽ ഷുയൂഖിലെ വെയർഹൗസിൽ നിന്ന് 390 ഉപയോഗിച്ച കാർ ടയറുകൾ കുവൈത്ത് അധികൃതർ പിടിച്ചെടുത്തു. പഴയ ടയറുകൾ റീ സോൾ ചെയ്ത് പുതിയ ടയറെന്ന വ്യാജേനെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിൽക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നവയാണ് റെയ്ഡിൽ പിടികൂടിയത്.

    വാണിജ്യ വകുപ്പ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ചാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ടയറുകൾ പോളിഷ് ചെയ്യാനും പുതുക്കാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളും വെയർഹൗസിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. വെയർഹൗസിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfmadhyamamseizedKuwaitCrime
    News Summary - Authorities take action against selling old tires as new ones
    Similar News
    Next Story
    X